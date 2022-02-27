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Україна запросила екстрену допомогу МВФ

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Україна запросила екстрену допомогу МВФ

Associated Press

Група Світового банку також вже відреагувала на ситуацію в Україні.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко як керуючий від України в МВФ разом з міністром фінансів Сергієм Марченко звернувся до Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні додаткового фінансування. Кошти можуть бути виділені за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів - Інструментом швидкого фінансування (RFI).

Про це повідомляє на пресслужба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.

Обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ - 2 млрд СПЗ, або 2,8 млрд доларів.

Крім того, наразі розглядаються додаткові варіанти екстреної фінансової підтримки України. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва запевнила, що у Фонді активно працюють над всіма можливими варіантами фінансової допомоги.

Група Світового банку також вже відреагувала на ситуацію в Україні. Сторони обговорюють пакет фінансової підтримки за проєктом Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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