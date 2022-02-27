Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Італія надасть Україні 110 млн євро термінової допомоги

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Італія надасть Україні 110 млн євро термінової допомоги

Associated Press

Гроші будуть виділені негайно.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про виділення Україні термінової допомоги в розмірі 110 млн євро.

"Ми тільки що підписали резолюцію, яка передбачає негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва, як конкретний вираз солідарності Італії і підтримки народу, з яким ми підтримуємо братні відносини", - написав він в Twitter.

Як повідомлялось, США надають додаткову гуманітарну допомогу народу України майже на $54 млн. Ця допомога дає змогу гуманітарним організаціям підтримувати громадян України і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії.

Чим Євросоюз та НАТО готові допомогти Україні?

Чим Євросоюз та НАТО готові допомогти Україні?

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація