Італія надасть Україні 110 млн євро термінової допомоги

Гроші будуть виділені негайно.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про виділення Україні термінової допомоги в розмірі 110 млн євро.

"Ми тільки що підписали резолюцію, яка передбачає негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва, як конкретний вираз солідарності Італії і підтримки народу, з яким ми підтримуємо братні відносини", - написав він в Twitter.

Як повідомлялось, США надають додаткову гуманітарну допомогу народу України майже на $54 млн. Ця допомога дає змогу гуманітарним організаціям підтримувати громадян України і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії.