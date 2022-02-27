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Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття!

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Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття!

Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття!

Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття! 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - 4300 осіб,
  • танки - близько 146,
  • бойові броньовані машини - близько 706,
  • гармати - 49,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 27,
  • вертольоти - 26
  • Град - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • Кораблі - 2.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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