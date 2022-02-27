Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття!

Чернігів, повітряна тривога! Всім в укриття!

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - 4300 осіб,

танки - близько 146,

бойові броньовані машини - близько 706,

гармати - 49,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 27,

вертольоти - 26

Град - 4

автомобільна техніка - 30

Кораблі - 2.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: