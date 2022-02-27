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Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

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Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – 4300 человек,
  • танки – около 146,
  • боевые бронированные машины – около 706,
  • пушки – 49,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты — 27,
  • вертолеты — 26
  • Град – 4
  • автомобильная техника — 30
  • Корабли – 2.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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