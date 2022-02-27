Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

Чернигов, воздушная тревога! Всем в укрытие!

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – 4300 человек,

танки – около 146,

боевые бронированные машины – около 706,

пушки – 49,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты — 27,

вертолеты — 26

Град – 4

автомобильная техника — 30

Корабли – 2.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: