Російські окупанти обстрілюють житлові райони Харкова – ОВА

Сьогодні ввечері, 5 червня, російські військові вкотре обстріляли Харківську область.

Зокрема, вибухи пролунали у житлових районах обласного центру.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру", - йдеться в повідомленні.

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Наразі у Харківській області лунає повітряна тривога. Тож місцевих просять не ігнорували сигнали тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку окупанти вели активну оборону, основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.

Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.

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