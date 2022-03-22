Стыковые матчи ЧМ-2022: расписание и результаты

Поединок сборной Украины против шотландцев перенесен на июнь.

24 и 29 марта 2022 года состоятся матчи плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Всего в европейском отборе разыгрывается 13 путевок на планетарное первенство, десять из которых уже нашли своих хозяев. Победители групп европейской квалификации напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022.

Еще три путевки на мунидаль получат победители двораундового плей-офф, в котором получила право посоревноваться и сборная Украины. Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые пройдут в формате одноматчевых противостояний.

По результатам жеребьевки первым соперником украинцев в плей-офф стала Шотландия. Поединок был запланирован на 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских оккупантов на территорию Украины игру перенесли на июнь.

Тогда же должен состояться и матч между победителями пар Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия, где и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

Из-за развязанной в Украине войны сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 апреля 2022 года.