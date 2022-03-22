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Стыковые матчи ЧМ-2022: расписание и результаты

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Стыковые матчи ЧМ-2022: расписание и результаты

Associated Press

Поединок сборной Украины против шотландцев перенесен на июнь.

24 и 29 марта 2022 года состоятся матчи плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Всего в европейском отборе разыгрывается 13 путевок на планетарное первенство, десять из которых уже нашли своих хозяев. Победители групп европейской квалификации напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022.

Еще три путевки на мунидаль получат победители двораундового плей-офф, в котором получила право посоревноваться и сборная Украины. Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые пройдут в формате одноматчевых противостояний.

По результатам жеребьевки первым соперником украинцев в плей-офф стала Шотландия. Поединок был запланирован на 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских оккупантов на территорию Украины игру перенесли на июнь.

Тогда же должен состояться и матч между победителями пар Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия, где и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

Из-за развязанной в Украине войны сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

  • ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 апреля 2022 года.
КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
Стыковые матчи
ПОЛУФИНАЛЫ
Четверг, 24 марта
  ШОТЛАНДИЯ   перенесен   УКРАИНА
21:45 УЭЛЬС   _:_   АВСТРИЯ
21:45 ШВЕЦИЯ   _:_   ЧЕХИЯ
21:45 ИТАЛИЯ   _:_   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
21:45 ПОРТУГАЛИЯ   _:_   ТУРЦИЯ
ФИНАЛЫ
Вторник, 29 марта
  УЭЛЬС / АВСТРИЯ   перенесен   ШОТЛАНДИЯ / УКРАИНА
21:45 ПОЛЬША   _:_   ШВЕЦИЯ / ЧЕХИЯ
21:45 ПОРТУГАЛИЯ / ТУРЦИЯ   _:_   ИТАЛИЯ / СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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