Отбор на ЧМ-2022

24 марта 2021 года - 29 марта 2022 годасостоится европейская квалификация Чемпионата мира-2022. В ней примут участие 55 сборных УЕФА, которые поборются за 13 путевок на мундиаль.

Формат европейского отбора на ЧМ-2022

В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп и три команды, которые преодолеют стадию стыковых матчей.

Стыковые матчи будут сыграны 24, 25, 28, 29 марта 2022 года. В них будут играть десять обладателей вторых мест и два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2020/21 (по рейтингу Лиги наций), которые не вышли на мундиаль напрямую и не получили путевку в "стыки" по итогам отборочного турнира.

Результаты жеребьевки квалификационного раунда, все группы

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Когда финальный турнир ЧМ-2022

Впервые в истории мундиаль состоится зимой. Финальный турнир ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.