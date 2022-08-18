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Отбор на ЧМ-2022
24 марта 2021 года - 29 марта 2022 годасостоится европейская квалификация Чемпионата мира-2022. В ней примут участие 55 сборных УЕФА, которые поборются за 13 путевок на мундиаль.
Формат европейского отбора на ЧМ-2022
В финальную стадию ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп и три команды, которые преодолеют стадию стыковых матчей.
Стыковые матчи будут сыграны 24, 25, 28, 29 марта 2022 года. В них будут играть десять обладателей вторых мест и два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2020/21 (по рейтингу Лиги наций), которые не вышли на мундиаль напрямую и не получили путевку в "стыки" по итогам отборочного турнира.
Результаты жеребьевки квалификационного раунда, все группы
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн
Когда финальный турнир ЧМ-2022
Впервые в истории мундиаль состоится зимой. Финальный турнир ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.
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