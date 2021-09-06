"Танцы со звездами": Джамала станцевала драматический венский вальс

Судьи оценили ее выступление в 19 баллов.

В первом эфире шоу "Танцы со звездами" выступила певица Джамала сразу после MELOVIN.

Партнером звезды стал пятикратный чемпион Украины, финалист чемпионата мира в Париже Антон Нестерко. В своем танце артистка воспроизвела драматическую историю Маты Харри, которая погибла из-за любви.

И судьи хорошо оценили ее выступление. Влад Яма признался, что не ожидал увидеть Джамалу на шоу. Однако, она его приятно удивила.

"В украинском шоу-бизнесе мало кто верил, что Джамала пойдет на "Танцы". Я вижу, как вы со своим партнером относиться к паркету и танцу. Я хочу на это смотреть и смотреть", — признался Влад.

А вот Екатерина Кухар рассказала об ошибках, которые сделала певица во время танца.

"Когда ты делаешь обороты, то иногда будто теряешь равновесие. Также надо еще работать над руками, потому что они были как будто бы кукольными", — прокомментировала Екатерина.

Однако, несмотря на ошибки Джа, судьи оценили ее выступление в 19 баллов. А это в сегодняшнем эфире достаточно высокий балл.

Напомним, Алексей Суровцев во время выступления слился в поцелуе со своей партнершей. Однако, судьи не оценили такой эксперимент пары.

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