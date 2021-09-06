"Танці з зірками": Джамала станцювала драматичний віденський вальс

Судді оцінили її виступ в 19 балів.

У першому ефірі шоу "Танці з зірками" виступила співачка Джамала одразу після MELOVIN.

Партнером зірки став п'ятикратний чемпіон України, фіналіст чемпіонату світу в Парижі Антон Нестерко. У своєму танці артистка відтворила драматичну історію Мати Гарі, яка загинула через кохання.

І судді добре оцінили її виступ. Влад Яма зізнався, що не очікував побачити Джамалу на шоу. Однак, вона його приємно здивувала.

"В українському шоубізнесі мало хто вірив, що Джамала піде на "Танці". Я бачу, як ви зі своїм партнером ставитися до паркету та до танцю. Я хочу на це дивитися та дивитися", - зізнався Влад.

А от Катерина Кухар розповіла про помилки, які зробила співачка під час танцю.

"Коли ти робиш оберти, то іноді ніби втрачаєш рівновагу. Також треба ще працювати над руками, бо вони були ніби ляльковими", - прокоментувала Катерина.

Одначе, не дивлячись на помилки Джа, судді оцінили її виступ в 19 балів. А це у сьогоднішньому ефірі досить високий бал.

Нагадаємо, Олексій Суровцев під час виступу злився в поцілунку зі своєю партнеркою. Однак, судді не оцінили такий експеримент пари.

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