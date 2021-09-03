Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Президент вспомнил, как когда-то никто не верил в идеи, которые он генерировал.

Президент Владимир Зеленский сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом.

Такое мнение он высказал во время своего выступления в Стэнфордском университете.

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Зеленский вспомнил, что когда-то с командой сидел в небольшом офисе, но в его идеи никто не верил. То же говорили и Стиву Джобсу: "Это невозможно". Впрочем, глава государства отметил: "Все возможно" — и это не только его кредо, но и символ нынешней Укаины.

"Мог когда я, обычный парень из простой семьи, из обычного прекрасного промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины", — высказался Зеленский.

Президент подчеркнул: внутри творения Джобса в iPhone есть "наше украинское творение — государство в смартфоне". "Сегодня 26 млн украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами. Украина стала первым государством в мире, что имеет цифровой паспорт", — сказал Зеленский и добавил, что на ближайшие годы цель — это 100% государственных услуг онлайн.

Как сообщалось, в США президент Владимир Зеленский встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком, рассказал об украинском ІТ-проекте "Дія-сіті", а также расспросил о переписи населения, которую Apple успешно реализовала в США. Эта встреча была закрытой. Кроме того, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

Новости мира: Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета

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