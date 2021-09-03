Зеленський порівняв себе зі Стівом Джобсом

Президент згадав, як колись ніхто не вірив в ідеї, які він генерував.
Президент Володимир Зеленський порівняв себе з засновником компанії Apple Стівом Джобсом.
Таку думку він висловив під час свого виступу у Стенфордському університеті.
Зеленський згадав, що колись з командою сидів у невеликому офісі, але у його ідеї ніхто не вірив. Те саме казали й Стіву Джобсу: "Це неможливо". Утім, глава держави наголосив: "Все можливо" - і це не лише його кредо, а й символ нинішньої Укаїни.
"Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного прекрасного промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Щоправда, для цього щонайменше потрібно було стати президентом України", - висловився Зеленський.
Президент наголосив: всередині творіння Джобса в iPhone є "наше українське творіння - держава у смартфоні". "Сьогодні 26 мільйонів українців онлайн у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт", - сказав Зеленський і додав, що на найближчі роки мета - це 100% державних послуг онлайн.
Як повідомлялося, у США президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником компанії Apple Тімом Куком, розповів про український ІТ-проєкт "Дія-сіті", а також розпитав про перепис населення, який Apple успішно реалізувала у США. Ця зустріч була закритою. Крім того, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Стенфордського університету.