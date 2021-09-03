Автомобілісти назвали головну проблему сучасних машин: причина криється в салоні

Через неї надходить 6 з 10 скарг від покупців авто.

Стала відома головна проблема автомобілів у 2021 році, на яку найчастіше скаржаться власники.

Так, основною причиною скарг називають збої електроніки та систем інфотейменту, передає Auto24.

Зазначається, що 6 з 10 скарг від покупців автомобілів в 2021 році "присвячені" підключенню смартфона. З усіх проблем майже 25% торкаються розважальних систем машин. Це стосується усіх типів машин, від спорткарів до утилітарних авто.

Уперше від 2011 року головна проблема в автомобілях, з точки зору споживачів, змістилася. Раніше користувачі найбільше скаржилися на технологію розпізнавання голосу. Кількість скарг на систему розпізнавання голосу в автомобілі зменшилася через те, що нею стали менше користуватися. Юзери воліють використовувати розпізнавання голосу, що вбудоване в їхній смартфон, а не автомобіль.

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Від цього року найбільша кількість скарг на проблеми в автомобілі надходить стосовно роботи систем Android Auto та Apple CarPlay. З поширенням бездротового підключення кількість збоїв лише збільшується.

Хоча користувачі найчастіше покладають усю вину на автовиробника, системи Android Auto та Apple CarPlay розробляють відповідно Google та Apple. Проте юзери не можуть відшукати винного, вони хочуть, щоб їхній смартфон без проблем підключався до автомобіля.

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