Dacia презентувала кросовер на базі Logan

Він буде мати конфігурацію на п'ять та сім місць.

Dacia презентувала новий кросовер Jogger, який вона створила на основі моделі Logan.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Автомобіль буде доступний на п'ять та сім місць. Зазначається, що він пропонуватиме "найкраще співвідношення ціна/місткість" на європейському ринку. У компанії наголошують, що Jogger отримає типові характеристики моделей Dacia – практичність, міцність та доступність.

Передня частина новинки виглядає точно як у Sandero Stepway. Проте вона має 4,55 метра в завдовжки, що робить її найдовшою у модельному ряді Dacia.

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Версія на п'ять місць має об'єм вантажу 708 літрів. Якщо відкинути другий ряд сидінь, можна отримати цілих 1819 літрів. Крім того, у салоні є 24 літри місця для зберігання.

Інтер'єр Jogger має дуже багато спільного із сучасними моделями виробника. Він оснащений звичною компоновкою з інформаційно-розважальним екраном у стилі планшета на центральній консолі.

Також машина отримає автоматичні фари та склоочисники, обмежувач швидкості та кнопки управління, встановлені на кермі.

Jogger буде доступний винятково з бензиновими та газовими двигунами. Останній варіант, зокрема, буде представлений новим 1,0-літровим трициліндровим агрегатом потужністю 110 кінських сил, який може бути найпотужнішим у моделі. Двигун поєднується з шестиступеневою механічною коробкою передач, що передає потужність на передні колеса.

Наразі не згадується про автоматичну коробку передач, але вважається, що Dacia у майбутньому розширить асортимент двигунів і КП Jogger.

Dacia.com

Раніше повідомлялося, що Jogger побудують на розтягнутій версії платформи CMF-B, яка вже лежить в основі нових Sandero, Sandero Stepway та Logan.

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