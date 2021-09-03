Dacia представила кроссовер на базе Logan

Он будет иметь конфигурацию на пять и семь мест.

Dacia представила новый кроссовер Jogger, который она создала на основе модели Logan.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автомобиль будет доступен на пять и семь мест. Отмечается, что он будет предлагать "наилучшее соотношение цена/емкость" на европейском рынке. В компании отмечают, что Jogger получит типичные характеристики моделей Dacia — практичность, прочность и доступность.

Передняя часть новинки выглядит точно как у Sandero Stepway. Однако она имеет 4,55 метра в длину, что делает ее самой длинной в модельном ряду Dacia.

Также читайте Обновленный кроссовер Dacia Duster получил экстремальную версию: фото

Версия на пять мест имеет объем груза 708 литров. Если отбросить второй ряд сидений, можно получить целых 1819 литров. Кроме того, в салоне есть 24 литра места для хранения.

Интерьер Jogger имеет очень много общего с современными моделями производителя. Он оснащен привычной компоновкой с информационно-развлекательным экраном в стиле планшета на центральной консоли.

Также машина получит автоматические фары и стеклоочистители, ограничитель скорости и кнопки управления, установленные на руле.

Jogger будет доступен исключительно с бензиновыми и газовыми двигателями. Последний вариант, в частности, будет представлен новым 1,0-литровым трехцилиндровым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил, который может быть самым мощным у модели. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса.

Пока не упоминается об автоматической коробки передач, но считается, что Dacia в будущем расширит ассортимент двигателей и КП Jogger.

Dacia.com

Ранее сообщалось, что Jogger построят на растянутой версии платформы CMF-B, которая уже лежит в основе новых Sandero, Sandero Stepway и Logan.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку