Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це "складне питання"

Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена в усьому світі, і це її об’єднувало б.

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами Батьківщини, хоча нині це "складне питання".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів та викладачів у Стенфордському університеті в американському штаті Каліфорнія, пише Укрінформ.

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"Так, я за подвійне громадянство, - сказав він. – Щоб можна було отримати українське громадянство не втрачаючи американське", - зазначив він..

З його словами, парламент вивчає це питання.

Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена в усьому світі, і це її об’єднувало б.

Але це "складне питання", зокрема через тимчасову окупацію Кримського півострова, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України близько 600 тисяч паспортів в ОРДЛО, зауважив Зеленський.

Він також додав, що окремі громадяни отримують паспорти інших держав «не з дуже гарними намірами».

"Тут потрібен індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн в конкретних спільнотах", - переконаний президент. Нині він перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч. 2 вересня глава держави перебуває у Каліфорнії.

Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.

Нагадаємо:

У США президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником компанії Apple Тімом Куком, розповів про український ІТ-проєкт "Дія-сіті", а також розпитав про перепис населення, який Apple успішно реалізувала у США. Ця зустріч була закритою. Крім того, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Стенфордського університету.

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