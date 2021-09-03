Автомобилисты назвали главную проблему современных машин: причина кроется в салоне

Из-за нее поступает 6 из 10 жалоб от покупателей авто.

Стала известна главная проблема автомобилей в 2021 году, на которую чаще всего жалуются владельцы.

Так, основной причиной жалоб называют сбои электроники и систем инфотеймент, передает Auto24.

Отмечается, что 6 из 10 жалоб от покупателей автомобилей в 2021 году "посвящены" подключению смартфона. Из всех проблем почти 25% касаются развлекательных систем машин. Это касается всех типов машин, от спорткаров до утилитарных авто.

Впервые с 2011 года главная проблема в автомобилях, с точки зрения потребителей, сместилась. Ранее пользователи больше жаловались на технологию распознавания голоса. Количество жалоб на систему распознавания голоса в автомобиле уменьшилась из-за того, что ею стали меньше пользоваться. Пользователи предпочитают использовать распознавание голоса, встроенное в их смартфон, а не автомобиль.

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С этого года наибольшее количество жалоб на проблемы в автомобиле поступает о работе систем Android Auto и Apple CarPlay. С распространением беспроводного подключения количество сбоев только увеличивается.

Хотя пользователи чаще всего возлагают всю вину на автопроизводителя, системы Android Auto и Apple CarPlay разрабатывают в соответствии Google и Apple. Однако пользователи не могут найти виновного, они хотят, чтобы их смартфон без проблем подключался к автомобилю.

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