Погрози Зеленському: СБУ затримала підозрюваного

Зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів.

Служба безпеки України отримала повідомлення з погрозами першим особам держави. Підозрюваного вже затримали.

Про це заявив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, — пише РБК-Україна.

"На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення з погрозами стосовно перших осіб держави. Співробітники Служби оперативно зреагували і відпрацювали цей дзвінок", — зауважив він.

Він уточнив, що зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів. "Зараз проводиться перевірка і вживаються необхідні заходи", — сказав представник спецслужби.

Також читайте Зеленський порівняв себе зі Стівом Джобсом

Також джерело видання в правоохоронних органах розповіло, що загрози стосувалися, зокрема, президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина разом з волонтеркою Марусею Звіробій організували відеотрансляцію, в якому різко розкритикували манеру спілкування президента Зеленського з ветеранами, які приїхали до селища Золоте перед розведенням військ. У ролику Федина натякнула, що поруч із Зеленським може "вибухнути граната, обстріли бувають випадково ...". Своєю чергою волонтер Звіробій була більш емоційною в виразах. "Ти завдаєш такої шкоди, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином: або тебе повісити краще, або застрелити, або граната вибухне десь. Я тобі обіцяю, тебе хтось підірве там".

Після цього проти Федини і Звіробій було відкрито кримінальне провадження за фактом погрози вбивством щодо президента України (ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

26 листопада 2019 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру і подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини у справі про погрозу вбивством президенту України Володимиру Зеленському.

Новини України: відбулося чергове засідання суду по справі Федини та Звіробій

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання