52-річна Надія Матвєєва у мініспідниці похизувалася стрункими ніжками

Зірка поділилася своїм улюбленим захопленням.

Відома телеведуча Надія Матвєєва зачарувала фанів прекрасною фізичною формою.

Так, на своїй сторінці Instagram зірка опублікувала декілька фото на яких вона у спортивному образі тримає у руках палиці для скандинавської ходьби. На світлинах Матвєєва позує у білій футболці, фіолетовій мініспідниці та сірих кросівках. Під дописом телеведуча зазначила: "Скандинавська ходьба - обожнюю цей вид активності".

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Підписники не оминули пост Надії і засипали зірку величезною кількістю компліментів. У коментарях фоловери писали, що Матвєєва справжній приклад для наслідування.

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До прикладу, інша українська телеведуча Сніжана Єгорова, зараз відпочиває у Туреччині. Знаменитість поділилася з фанами фото де показала справжню себе без жодної краплі косметики.

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