52-річна Надія Матвєєва у мініспідниці похизувалася стрункими ніжками

Зірка поділилася своїм улюбленим захопленням.
Відома телеведуча Надія Матвєєва зачарувала фанів прекрасною фізичною формою.
Так, на своїй сторінці Instagram зірка опублікувала декілька фото на яких вона у спортивному образі тримає у руках палиці для скандинавської ходьби. На світлинах Матвєєва позує у білій футболці, фіолетовій мініспідниці та сірих кросівках. Під дописом телеведуча зазначила: "Скандинавська ходьба - обожнюю цей вид активності".
Підписники не оминули пост Надії і засипали зірку величезною кількістю компліментів. У коментарях фоловери писали, що Матвєєва справжній приклад для наслідування.
- Ви маєте вигляд 20-річної дівчини. Молодець!
- У вас неперевершена фігура
- Таким ніжкам можна позаздрити! Ви розумниця. Таке враження що ваші роки йдуть у зворотному напрямку
- Ну дуже гарна та струнка
До прикладу, інша українська телеведуча Сніжана Єгорова, зараз відпочиває у Туреччині. Знаменитість поділилася з фанами фото де показала справжню себе без жодної краплі косметики.