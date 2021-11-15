Євросоюз розширить санкції проти Білорусі: хто потрапить під європейські обмеження

Євросоюз розширить санкції проти Білорусі: хто потрапить під європейські обмеження

Штрафні заходи будуть застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до Білорусі.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 листопада, розширять санкції проти Білорусі.

Штрафні заходи буде поширено на авіакомпанії та туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправляння мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС, повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жосеп Боррель, - інформує DW.

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche.

За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні.

Напередодні два дипломати повідомили агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Мінського міжнародного аеропорту, щоб ускладнити авіакомпаніям переправлення мігрантів до Білорусі.

Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи - як помсти за запроваджені раніше санкції проти країни. Під санкціями перебуває і сам Лукашенко - за жорстоке придушення демократичних протестів у Білорусі. На будь-які нові штрафні заходи він погрожує перекриттям транзиту газу до Європи.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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