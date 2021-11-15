Астрологічний прогноз на 15 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: день бажано провести наодинці із собою,однак, якщо немає такої можливості і обов'язково потрібно йти на роботу, бажано ставитися до оточення максимально доброзичливо, навіть якщо об'єктивно воно на це не заслуговує. Не варто нікого ображати – ні ненароком, ні спеціально – шлейф цього некрасивого вчинку може тягнутися за людиною довго.

День символ: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Колір дня: колір морської хвилі.

Камені дня: рожеві перли, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: необхідно уникати серйозних емоційних перевантажень – вони можуть спричинити хвороби серцево-судинної системи. Недуги, які дали про себе знати цього дня, не будуть тривалими, проте необхідно одразу звернутися до лікаря. Хірургічне втручання можливе лише в тому разі, якщо без нього не можна обійтися.

Афоризм дня: Дух перемагає шаблю (Наполеон I Бонапарт).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: один із найкращих днів для укладення шлюбу – він буде довгим та щасливим.

Містика дня: сприятливі магічні дії, що використовують силу води.

Табу дня: даремно розлита вода може стати поганою прикметою, що віщує тривалу самотність.

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