Юлія Саніна поділилася, як відсвяткувала 6-річчя сина в ОАЕ

Даня святкував день народження 21 листопада.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Вал Бебко нещодавно відсвяткували день народження сина.

21 листопада Дані виповнилося 6 років. У цей день зіркова сім'я якраз відпочивала в Абу-Дабі. У програмі "Світське життя" виконавиця розповіла, як минуло свято. Так, іменинника повезли до найбільшого в ОАЕ парку атракціонів. Там вони розважалися і каталися на різних гірках.

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"Даня вперше катався на таких великих і швидкісних. Потім ми поїхали до торгового центру і обрали все те, що він хотів. Я дозволила йому обирати в цей день все, що захоче і дитина вдумливо обрала всього 3 іграшки: машинку, конструктор і комп'ютер з іграми. Все! Він молодець", – зазначила зірка.

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