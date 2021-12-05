Юлия Санина поделилась, как отпраздновала 6-летие сына в ОАЭ

Даня праздновал день рождения 21 ноября.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Вал Бебко недавно отпраздновали день рождения сына.

21 ноября Даниилу исполнилось 6 лет. В этот день звездная семья отдыхала в Абу-Даби. В программе "Світське життя" исполнительница рассказала, как прошел праздник. Так, именинника повезли в самый большой в ОАЭ парк аттракционов. Там они развлекались и катались на разных горках.

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"Даня впервые катался на таких больших и скоростных. Потом мы поехали в торговый центр и выбрали все то, что он хотел. Я позволила ему выбирать в этот день все, что захочет и ребенок вдумчиво выбрал всего 3 игрушки: машинку, конструктор и компьютер с играми. Все! Он молодец", – отметила звезда.

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