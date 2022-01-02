55-летняя Холли Берри официально вышла замуж

Влюбленные поженились в первый день 2022 года.

Популярная голливудская актриса Холли Берри поделилась с поклонниками радостной новостью.

Звезда сообщила, что вышла замуж. К слову, избранником знаменитости стал известный музыкант Ван Хант, с которым она больше года встречалась.

Свадебное фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по фото, влюбленные решили не устраивать громкие вечеринки, а провели время только вдвоем. Они поехали в тропическую страну, где и узаконили свой брак.

Холли Берри вышла замуж / instagram.com/halleberry

"Что ж… Теперь официально", – поделилась знаменитость.

Кстати, вышла замуж парочка первого января. Похоже, решили начать 2022 год с новой страницы их семейной жизни.

Холли Берри вышла замуж / instagram.com/halleberry

Отметим, что для Холли Берри это уже четвертый брак. Ранее актриса была замужем со спортсменом Дэвидом Джастисом, с музыкантом Эриком Бене и с актером Оливье Мартинесом.

Холли Берри воспитывает дочь Налу Ариэлу Обри та сына Масео Роберта Мартинеса.

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