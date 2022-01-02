55-річна Голлі Беррі офіційно вийшла заміж

Закохані одружилися першого дня 2022 року.

Популярна голлівудська акторка Голлі Беррі поділилася з прихильниками радісною новиною.

Так, зірка повідомила, що вийшла заміж. До слова, обранцем знаменитості став відомий музикант Ван Гант, з яким вона понад рік зустрічалася.

Весільну світлину акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з фото, закохані вирішили не влаштовувати гучних вечірок, а провели час лише вдвох. Так, вони поїхали до тропічної країни, де й узаконили свій шлюб.

Голлі Беррі вийшла заміж / instagram.com/halleberry

"Що ж… Тепер офіційно", - поділилася знаменитість.

До речі, одружилася парочка першого січня. Схоже, вирішили розпочати 2022 рік з нової сторінки їхнього сімейного життя.

Голлі Беррі вийшла заміж / instagram.com/halleberry

Зазначимо, для Голлі Беррі це вже четвертий шлюб. Раніше акторка була одружена зі спортсменом Девідом Джастісом, з музикантом Еріком Бене та з актором Олів'є Мартінесом.

Голлі Беррі виховує сина Масео Роберта Мартінеса.

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