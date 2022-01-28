Суд перенес рассмотрение апелляции Порошенко на 11 февраля

Такое решение было принято из-за того, что Апелляционный суд до сих пор не получил материалы производства от Печерского райсуда.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Заседание было перенесено на 11 февраля 2022 года. По словам судьи, он еще не получил материалы уголовного производства от Печерского районного суда. Именно поэтому было принято решение перенести рассмотрение жалобы.

Напомним, что и обвинение, и защита Порошенко подали апелляцию. Прокуроры по-прежнему будут настаивать на аресте Порошенко с альтернативой залогу в миллиард гривен. Его же адвокаты оспаривают решение суда, потому что мол возложенные обязательства ограничивают политическую деятельность их подзащитного.

Ранее в ГБР рассказали, при каких условиях состоится "перекрестный" допрос Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

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