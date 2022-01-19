Порошенко после суда отправился вместе с соратниками в ресторан (фото)

Порошенко после суда отправился вместе с соратниками в ресторан (фото)

Нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко подтвердила, что фракция пригласила Порошенко с супругой отпраздновать новогодние и рождественские праздники.

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда о мере пресечения, где его отпустили под личное обязательство, вместе с соратниками отправился праздновать в ресторан.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам журналистов, на праздновании присутствовали нардепы Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Сергей Алексеев, Яна Зинкевич, журналисты Виталий Гайдукевич, Юрий Бирюков, адвокат Илья Новиков, спикер Порошенко Святослав Цеголко и другие.

Также репортеры утверждают, что из ресторана, где проходило празднование, якобы выходил миллионер Игорь Воронов.

Впоследствии, нардепка "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook подтвердила, что фракция пригласила Порошенко с женой праздновать новогодние и рождественские праздники.

"Пользуясь присутствием в Киеве и наших коллег из регионов, пригласили фракцией "Европейская Солидарность" Петра и Марину Порошенко, наших коллег из Киевсовета, молодежку и друзей на встречу за пределами партийного офиса", — написала она.

Напомним, что сегодня, 19 января, суд избрал меру пресечения Петру Порошенко. Пятый президент был отпущен из зала суда под личное обязательство.