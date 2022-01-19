Крещение-2022: как украинцы "смывали грехи" в прорубях

К погружению нужно тщательно готовиться, советуют опытные моржи.

Традиционно на Крещение украинцы массово идут окунуться в прорубь. Многие считают, что в этот день вода – целебная, и якобы после ныряния "смываются все грехи" за год.

О том, что говорит по этому поводу церковь и с какими эмоциями люди забегали и выбегали из воды — 19 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как только солнце выглянуло из-за облаков, к одесскому пляжу Ланжерон потянулись люди. Сразу из проруби взрослые бежали на работу, а дети – в школу.

Не просто заскочить в ледяную воду – надо подготовиться к этому, советуют опытные моржи.

Через несколько часов желающих нырнуть в прорубь стало так много, что коммунальщикам приходится доставить спасательную лодку, на случай, если кому-то будет трудно вылезти из воды.

На столичных купелях с утра – крики. А кричать было чего – на улице минус 7. Мороз такой, что даже лунку время от времени приходилось снова разбивать.

Смельчаки ныряли кто как – погружаются один, или три раза, с головой, или по плечи. Некоторые же не входили в купель, а запрыгивали "щучкой".

Что говорит церковь о нырянии в прорубь на Крещение | Новости Украины

Почти все – фотографируются когда выйдут. В этом деле главное – не переоценить свои силы. К ледяному нырянию нужно подготовиться заранее. Но в случае чего – рядом есть спасатели. Они – подстрахуют.

Креститься, кстати – не обязательно. По словам священников – ледяная вода не смывает никаких грехов. Поэтому все это занятие скорее об испытании самого себя, чем о религии.

Напомним:

В Ивано-Франковске нацгвардейцам пришлось силой вытаскивать из воды местного жителя, который больше 10 минут просидел в реке на Крещение.

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