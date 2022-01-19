В Киевской области на Крещение погиб ныряльщик

Тело мужчины нашли в 18 метрах от места, где нырнул.

Праздник, закончившийся трагедией, в поселке Крушинка ушел под лед 53-летний мужчина. Рядом с прорубью, куда ныряли местные сторонники традиции купаться на Крещение, дежурили и спасатель, и медик. Но, чтобы найти мужчину, пришлось вызвать водолазов.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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К месту, где местные обустроили место для ныряния, около двух часов дня пришел мужчина, который был нетрезвым. Он обещал научить присутствующих нырять, мол у него богатый опыт. Мужчина прыгнул щучкой под лед и исчез.

Присутствующий спасатель и свидетели бросились делать лунки, чтобы мужчина мог выплыть, но один из спасателей и сам провалился под лед. Мужчину искали полтора часа, его тело нашли в 18 метрах от места, где нырнул.

Родственники возмущены, что мужчину пустили в воду нетрезвым. Ведь было немало людей, которые могли бы его остановить. Местный священник говорит, что призвал людей не купаться под действием алкоголя.

Тело мужчины уже забрали с места трагедии и все праздничные ныряния остановились.

Трагедия на праздник: в поселке Крушинка ушел под лед 53-летний мужчина

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