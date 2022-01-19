На Київщині на Водохреще загинув пірнальник

Тіло чоловіка знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.

Свято, що закінчилося трагедією, у селищі Крушинка пішов під лід 53-річний чоловік. Поруч з ополонкою, куди пірнали місцеві прихильники традиції купатися на Водохреще, чергували і рятувальник, і медик. Але, щоби знайти чоловіка, довелося викликати водолазів.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

До місця, де місцеві облаштували місце для пірнання, близько другої години дня прийшов чоловік, який був нетверезим. Він обіцяв навчити присутніх пірнати, мовляв у нього багатий досвід. Чоловік стрибнув щучкою під кригу і зник.

Присутній рятувальник і свідки кинулися робити лунки, щоб чоловік міг виплисти, але один із рятувальників і сам провалився під кригу. Чоловіка шукали півтора години, його тіло знайшли за 18 метрів від місця, де пірнув.

Родичі обурені, що чоловіка пустили у воду нетверезим. Адже було чимало людей, які б могли його зупинити. Місцевий священик каже, що закликав людей не купатися під дією алкоголю.

Тіло чоловіка вже забрали із місця трагедії і всі святкові пірнання тут зупинились.

Трагедія на свято: у селищі Крушинка пішов під лід 53-річний чоловік

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