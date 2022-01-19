Эрдоган приедет в Украину: назвали возможную дату визита

Ожидается, что Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину уже в начале февраля – 3 февраля.

Об этом сообщает турецкое издание CNN Türk со ссылкой на представителя президента Ибрагима Калына.

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Отмечается, что 3 февраля — день, коды будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

По словам представителя турецкого президента, Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ожидается, что по результатам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Указывается, что сделки будут ориентированы на оборонную способность.

"Президент Эрдоган, который, как ожидается, поедет в Украину с большой делегацией, вместе со своим коллегой Зеленским будет вести 10 заседание стратегического совета высокого уровня" — сказал И брагим Калын.

Ранее об официальном визите президента Турции в Украину сообщал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, цель визита – переговоры стратегического уровня.

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