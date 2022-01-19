Ердоган приїде до України: назвали можливу дату візиту

Очікується, що Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого - 3 лютого.

Про це повідомляє турецьке видання CNN Türk з посиланням на речника президента Ібрагіма Калина.

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Зазначається, що 3 лютого - це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. З азначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.

"Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня" - сказав І брагім Калин.

Зазначимо, раніше про офіційний візит президента Туреччини до України повідомляв очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, мета візиту — переговори стратегічного рівня.

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