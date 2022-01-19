Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко

Порошенко выбирали меру пресечения по делу о подозрении в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Пятый президент был отпущен из зала суда под личное обязательство.

Об этом стало известно с заседания суда.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в миллиард гривен, обязатальства сдать паспорта и носить электронный браслет.

Пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Напомним, в декабре 2021-го года Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Впоследствии появилась информация, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство в суд об аресте Порошенко. Впрочем, за несколько дней до нового года прокуратура отозвала ходатайство о содержании под стражей экспрезидента, ДБР это отрицает.

В начале января 2022-го года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко. Он в это время находился за границей – в Польше. В Украину экс-президент вернулся 17 января. В тот же день было назначено судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Впрочем, после 12 часов заседания его перенесли на 19 января.

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