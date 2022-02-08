Макрон прибуде до України: що відомо про візит французького лідера

Макрон напередодні зустрічався з Путіним.
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 8 лютого, прибуде з візитом до України.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 лютого.
Макрон відвідає Київ і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Після вчорашньої зустрічі у Москві з президентом країни-агресора французький лідер заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для України.
Після переговорів з Макроном Путін обмовився, що деякі ідеї президента Франції йому сподобалися і вони повернуться до обговорення після того, як французький лідер обговорить їх з президентом України.
Жодної конкретики переговорники не навели, лише натякнули: йдеться про Мінські угоди. "У межах "нормандського формату" ми наполягаємо на повному виконанні Мінських угод і довготривалому врегулюванні конфлікту на Донбасі. Остання зустріч радників у межах Нормандії допомогла забезпечити усіма сторонами беззастережну підтримку припинення вогню, що є реальним прогресом і ми хочемо розвивати цей імпульс", - заявив Макрон.
До слова, з Києва президент Франції вирушить до Берліна. Там зустрінеться з лідерами Польщі та Німеччини.
Нагадаємо, Макрон прибув до Москви у понеділок. На зустрічі з Володимиром Путіним президента Франції Еммануеля Макрона годували рибною юшкою, осетриною, олениною та грушевим пирогом. Після прогулянки Красною площею Макрон зупинився на ніч у готелі в центрі Москви.
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