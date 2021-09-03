Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: серйозні справи краще відкласти на інший день, нинішній загрожує марною тратою енергії, що не дозволить досягти хоч якого-небудь вагомого результату. Варто також відмовитися від великих покупок — згодом ви про них пошкодуєте.

Символ дня: жаба-мандрівниця.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 8.

Колір дня: колір морської хвилі.

Камені дня: жадеїт, жовтий нефрит, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: необхідно знизити фізичні навантаження, які можуть призвести до травм ніг, особливо — стегон, в іншому разі їх доведеться довго лікувати.

Слова дня: вперед, до нової мети!

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: спалахнула в цей день сварка з близькою людиною може трансформуватися у тривалий конфлікт.

Містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів і амулетів.

Табу дня: не можна бувати в темний час доби в малолюдних і погано освітлених місцях.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються сильні духом люди, яким до снаги будь-які випробування.

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