Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: серйозні справи краще відкласти на інший день, нинішній загрожує марною тратою енергії, що не дозволить досягти хоч якого-небудь вагомого результату. Варто також відмовитися від великих покупок — згодом ви про них пошкодуєте.
Символ дня: жаба-мандрівниця.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 8.
Колір дня: колір морської хвилі.
Камені дня: жадеїт, жовтий нефрит, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: стегна.
Хвороби дня: необхідно знизити фізичні навантаження, які можуть призвести до травм ніг, особливо — стегон, в іншому разі їх доведеться довго лікувати.
Слова дня: вперед, до нової мети!
Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.
Шлюб і взаємини дня: спалахнула в цей день сварка з близькою людиною може трансформуватися у тривалий конфлікт.
Містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів і амулетів.
Табу дня: не можна бувати в темний час доби в малолюдних і погано освітлених місцях.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються сильні духом люди, яким до снаги будь-які випробування.
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