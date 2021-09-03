Прогноз погоди на 3 вересня: з України підуть дощі, але буде холодно

Прогноз погоди на 3 вересня: з України підуть дощі, але буде холодно

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У п'ятницю, 3 вересня, в Україні припиняться дощі, але буде прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасні дощі прогнозують у східних областях. На решті території - без опадівю. Вітер західний, західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі країни місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме 15-20 градусів. Тепліше буде на півдні та сході країни: повітря прогріється до +23.

Укргідрометцентр

У Києві 3 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень опадів не прогнозують. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до 19 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Якою буде погода найближчими днями та впродовж осені

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