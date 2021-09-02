Украина погасила еврооблигации на более 1,3 млрд долларов

Украина погасила еврооблигации на более 1,3 млрд долларов

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов США.

1 сентября Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 млрд долларов

Как сообщают на официальном сайте министерства, из этих средств погашение основной суммы еврооблигаций составляет 974 млн долларов.

Еще 334, 6 млн долларов - процентные платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

Как отметили в Минфине, до конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов. Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году номинальной стоимостью 1,409 млрд долларов осуществили в 2015-16 годах по процентной ставке 7,75% в год.

В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга Министерство финансов осуществило активную операцию по управлению государственным долгом, а именно выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 435 млн долларов.

Напомним, на "Велике будівництво" Зеленского 6 украинских банков выделили кредит на 376 млн долларов. Консорциум состоит из Укрэксимбанка, Ощадбанка, Укргазбанка, ТАСкомбанка, Банка Кредит Днепр и ПУМБ.

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