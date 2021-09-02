На Буковине уже 9 дней ищут пропавшего в лесу грибника

На Буковине уже 9 дней ищут пропавшего в лесу грибника

67 спасателей продолжают поиски мужчины.

В Черновицкой области уже 9 дней подряд ищут 60-летнего мужчину, который пошел в лес по грибы. Пропавшего без вести пытаются разыскать в лесных массивах в Выжницком районе.

Об этом пишет информагентство "АСС" со ссылкой на пресс-службы полиции и спасателей области.

"Поисковые работы пропавшего грибника до сих пор продолжаются. Решение о завершении поисков пока нет. Группы обследуют леса, овраги и балки", — рассказал пресс-секретарь ГСЧС области Сергей Бабчук.

Разыскать грибника пытаются 67 спасателей, а также правоохранители и волонтеры.

В то же время в полиции рассказали, что 26 августа открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Отметим, что уголовное производство по этой статье открываются каждый раз во время поисков пропавших людей.

"Поисковые работы будут продолжаться пока пропавшего мужчину не найдут", — отметили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Напомним, последний раз мужчину видели 25 августа вблизи хутора Фальков Вижницкого района. Известно, что он ехал по грибы в авто со знакомыми и забыл телефон в машине, из-за чего с ним нет связи.

Несколько сотен спасателей, лесников и волонтеров обошли более тысячи гектаров территории, но пока бесполезно. Поиски усложнили дожди. Предполагают, что грибник мог выйти из леса и случайно пересечь румынскую границу неподалеку. Родственники же уверяют — мужчтна хорошо ориентировался в лесу, поэтому, беспокоятся, что ему могло стать плохо.

Новости Украины: на Буковине уже шестые сутки ищут пропавшего в лесу 60-летнего мужчину

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