Торт, национальный рекорд и концерт: как в Одессе празднуют День города

Торт, национальный рекорд и концерт: как в Одессе празднуют День города

Сегодня, 2 сентября, Одессе исполняется 227 лет со дня основания.

Сегодня, 2 сентября, в Одессе празднуют День города. С самого утра город наполнился атмосферой праздника. В городе дежурят полиция и бригады "скорой" помощи.

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Торжественные мероприятия ко Дню рождения Одессы традиционно стартовали с возложений цветов. Почетные граждане города почтили память основателей и выдающихся одесситов, пишет издание "Думская".

Думская

Утром на Думской курсанты торжественно подняли флаг Одессы.

Основные мероприятия запланированы на вечер. Однако в Приморском районе уже начались развлечения для детей. Так, можно сделать писанки, картины, заняться выжиганием по дереву. Также есть хорошие фотозоны.

А возле памятника Дюку все желающие могли съесть кусочек праздничного торта.

Думская

Необычный подарок в 227-й День рождения Одессы сделали любители морских прогулок на каяках и САП-досках. 409 участников установили национальный рекорд, когда все вместе вышли в море.

Участники национального рекорда планировали выйти в море и встретить там рассвет, поэтому собрались, когда еще было темно. Погода была не очень погожей, столбик термометра показал +15. По прогнозу, сегодня должен был быть дождь с ветром, поэтому установление рекорда было под вопросом, но как только первые лодки вышли в море, произошло чудо — ветер стих, но из-за сильной облачности солнце все равно не было видно.

На Морвокзале уже смонтировали сцену, где сегодня в 19:00 начнется гала-концерт. В 23:00 запланировано праздничный салют.

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