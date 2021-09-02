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Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро

Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро

Associated Press

Популярный мессенджер с 2014 года принадлежит Facebook.

Ирландия оштрафовала мессенджер WhatsApp на 225 миллионов евро за нарушение законодательства ЕС о конфиденциальности.

Об этом в своем Twitter сообщает AFP News Agency.

Стоит отметить, что ранее WhatsApp опубликовал обновленные правила политики конфиденциальности, согласно которым компания может передавать часть данных своих пользователей Facebook. Компания рассказала, какие последствия ожидают тех, кто с новыми правилами не согласится — их аккаунты будут удалять.

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