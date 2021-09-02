Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 мільйонів євро

Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 мільйонів євро

Популярний месенджер від 2014 року належить Facebook.

Ірландія оштрафувала месенджер WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення законодавства ЄС про конфіденційність.

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Про це у своєму Twitter повідомляє AFP News Agency.

Варто зазначити, що раніше WhatsApp опублікував оновлені правила політики конфіденційності, згідно з якими компанія може передавати частину даних своїх користувачів Facebook. Компанія розповіла, які наслідки чекають на тих, хто з новими правилами не погодиться - їхні акаунти видалятимуть.

#BREAKING Ireland fines WhatsApp 225 million euros for breaching EU privacy laws pic.twitter.com/gT0yqyTCFi — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021

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