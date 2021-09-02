Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 мільйонів євро

Популярний месенджер від 2014 року належить Facebook.
Ірландія оштрафувала месенджер WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення законодавства ЄС про конфіденційність.
Про це у своєму Twitter повідомляє AFP News Agency.
Варто зазначити, що раніше WhatsApp опублікував оновлені правила політики конфіденційності, згідно з якими компанія може передавати частину даних своїх користувачів Facebook. Компанія розповіла, які наслідки чекають на тих, хто з новими правилами не погодиться - їхні акаунти видалятимуть.
#BREAKING Ireland fines WhatsApp 225 million euros for breaching EU privacy laws pic.twitter.com/gT0yqyTCFi— AFP News Agency (@AFP) September 2, 2021