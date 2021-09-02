На заході затримуються ще три потяги: список

На заході затримуються ще три потяги: список

Затримка до трьох годин.

Через погодні умови затримуються ще три потяги на західній Україні.

Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у своєму Telegram-каналі.

Станом на 12:00 затримуються поїзди:

№82 Київ - Ужгород (затримка складає три години);

№108 Одеса - Ужгород (одна годину);

№135 Чернівці - Білгород-Дністровський (30 хвилин).

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області через обстріли Авдіївки у суботу, 28 серпня. Обмеження подовжили до 3 вересня. До слова, попередньо планувалося до 30 серпня. Так, поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка - до станції Очеретине.

Наслідки обстрілу Авдіївки

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