На заході затримуються ще три потяги: список

Затримка до трьох годин.
Через погодні умови затримуються ще три потяги на західній Україні.
Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у своєму Telegram-каналі.
Станом на 12:00 затримуються поїзди:
- №82 Київ - Ужгород (затримка складає три години);
- №108 Одеса - Ужгород (одна годину);
- №135 Чернівці - Білгород-Дністровський (30 хвилин).
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" подовжила обмеження руху поїздів в Донецькій області через обстріли Авдіївки у суботу, 28 серпня. Обмеження подовжили до 3 вересня. До слова, попередньо планувалося до 30 серпня. Так, поїзд №136 Київ - Авдіївка курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг №826 Дніпро - Авдіївка - до станції Очеретине.