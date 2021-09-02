Лідія Таран без макіяжу насмішила гримасою

Ведуча показала, куди вирушила мандрувати.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран, яка не так давно у квітчастій сукні-льолі погуляла Сумами, дуже активна людина.

Ведуча ТСН ніколи не сидить на місці і у будь-яку вільну хвилину полюбляє мандрувати та дізнаватися щось нове. Цього разу знаменитість вирушила до Кам'янця-Подільського.

Лідія Таран у Кам'янці-Подільському / instagram.com/lidiyataran

"Закусила губу і приготувалась до стрибка в осінь. Це літо дало мені стільки сили і ваги – в прямому сенсі, що висоту набирати буде важко. Зате маю купу резерву для польоту на довгу відстань! Три, два, один – джамп! Стартую з мого улюбленого Кам'янця- Подільського!" – повідомила Таран.

Лідія Таран у Кам'янці-Подільському / instagram.com/lidiyataran

Також на своїй сторінці в Instagram вона запостила селфі, на якому зображена без макіяжу в окулярах. Ведуча кумедно закусила губу. Зірка позувала на тлі Кам'янець-Подільської фортеці.

Нагадаємо, що місяць тому Лідія Таран у бікіні посвітила фігурою на французькому пляжі. Ведуча відпочила з донькою біля океану.

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