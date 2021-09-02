Лидия Таран без макияжа насмешила гримасой

Ведущая показала, куда отправилась путешествовать.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран, которая не так давно в цветастом платье-сорочке погуляла по Сумам, очень активный человек.

Ведущая ТСН никогда не сидит на месте и в любую свободную минуту любит путешествовать и узнавать что-то новое. На этот раз знаменитость отправилась в Каменец-Подольский.

Лидия Таран в Каменце-Подольском / instagram.com/lidiyataran

"Закусила губу и приготовилась к прыжку в осень. Это лето дало мне столько силы и веса — в прямом смысле, что высоту набирать будет трудно. Зато есть кучу резерва для полета на длинное расстояние! Три, два, один — джамп! Стартую с моего любимого Каменца-Подольского!" — сообщила Таран.

Лидия Таран в Каменце-Подольском / instagram.com/lidiyataran

Также на своей странице в Instagram она запостила селфи, на котором изображена без макияжа в очках. Ведущая смешно закусила губу. Звезда позировала на фоне Каменец-Подольской крепости.

Напомним, что месяц назад Лидия Таран в бикини посветила фигурой на французском пляже. Ведущая отдохнула с дочкой у океана.

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