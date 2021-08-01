Лидия Таран в бикини посветила фигурой на французском пляже

Ведущая отдохнула с дочкой у океана.

Ведущая "ТСН" Лидия Таран, которая сейчас отдыхает с дочкой во Франции, показалась в бикини.

На странице в Instagram звезда канала "1+1" опубликовала серию фото, на которых позировала на пляже у океана. Знаменитость появилась в бело-голубом полосатом купальнике и засветила стройную фигуру.

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"Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех буланжери, и закрывает ветер твое лицо волосами. Чтобы получились непринужденные фото с пляжа — типа как 1, 2, 3, надо сначала стать в неудобные позы типа как на 4, 5. Всем, кому удается сняться на пляже инстаграмно красиво — мой огромный респект. Потому что мы с малой полдня снимали, крутились, а получилось это. Ну есть еще фото в прыжке, но его вообще показывать страшно", — поделилась Лидия

В комментариях фолловеры порадовали телеведущую комплиментами.

Очень красивые, настоящие фотки

Зато вы такая настоящая и простая, и фотки такие милые и красивые, без затей, молодцы

Замечательно выглядишь, Лидочка!!! Ты — огонь! Я в шоке

Русалочка, очень красивая! С чувством юмора все в порядке! Красавица

Напомним, ранее Лидия Таран с дочкой воссоздали фото 7-летней давности на скале во Франции. Ведущая с дочкой сравнили снимки на фоне океана.

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