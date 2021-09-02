Впервые за 80 лет: на Шри-Ланке родились слонята-близнецы

Впервые за 80 лет: на Шри-Ланке родились слонята-близнецы

Двое мальчиков-малышей чувствуют себя хорошо, и не отходят от мамы.

Редкое пополнение — на Шри-Ланке впервые за 80-т лет родились слонята - близнецы. Радостное событие произошло в центре, который занимается этими животными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новости мира: на Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы

Мамой стала 25-летняя слониха по имени Суранги, отцом — 17-летний самец из этого же парка. Малыши — а это два мальчика — чувствуют себя хорошо, и не отходят от мамы. Последний раз слонята-близнецы рождались на Шри-Ланке только в 1941-м году.

Напомним:

Британским охотникам предлагают циничную скидку 20% на отстрел леопардов, гепардов и носорогов в Африке. Бегемоты, буйволы и слоны также есть в списке.

А стая слонов из Китая, за перемещением которой уже 17 месяцев подряд наблюдает чуть ли не весь мир, наконец возвращается домой. Своим путешествием они причинили неудобства сотням тысяч людей.

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