В Африке предлагают охотникам по скидкам убивать леопардов и слонов

Для организации сафари используются специально отобранные животные.

Британским охотникам предлагают циничную скидку 20% на отстрел леопардов, гепардов и носорогов в Африке. Бегемоты, буйволы и слоны также есть в списке.

Об этом пишет издание Mirror.

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Организатор сафари — Брайан Рудт — рассказал, что начал акцию, чтобы заманить охотников в Намибию после пандемии.

Британцы путешествуют в южноафриканскую страну из-за большого разнообразия дичи, которую они могут преследовать, отслеживать и убивать.

Охотники могут заплатить до 21 тысячи фунтов стерлингов, чтобы застрелить леопарда, или 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы убить носорога.

"Охота на леопарда — это в значительной степени упражнение на терпение и может длиться до 12 дней. Мы не охотимся на сотни животных в год. Мы получаем выбранное количество животных и не убиваем их всех", — говорит 31-летний охотник Рудт.

"Разрешить охотникам убивать ради развлечения — это не способ управлять природой. Скидка циничная. Если мы хотим прекратить эту ужасную деятельность, мы должны найти гуманные способы управления средой, которые приносят пользу как дикой природе, так и общинам, которые живут рядом с ней", — заявил в свою очередь доктор Марк Джонс, руководитель отдела политики благотворительной организации Born Free.

Напомним, в Африке всего за два года ради обогащения за счет нелегальной продажи слоновой кости, преступные организации истребили более 100 тысяч слонов. В частности, Восточная Африка потеряла около 24 тысяч животных, Центральная — 42 тысячи, а в Южной Африке было убито 41 тысячу слонов. Только за 7 лет общая популяция огромных млекопитающих сократилось с 550 тысяч животных до 470 тысяч.

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