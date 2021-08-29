В России вратарь умер во время футбольного матча: подробности трагедии

В России вратарь умер во время футбольного матча: подробности трагедии

Врачи час пытались спасти парня, но не смогли.

Вратарь любительского российского клуба "Красная Звезда" Александр Шишмарев умер во время товарищеского матча после неудачного столкновения с соперником. Трагедия произошла в субботу, 28 августа.

В Калининграде "Красная Звезда" проводила контрольный спарринг против "Балтики". 23-летний голкипер получил тяжелую травму, столкнувшись с нападающим команды хозяев. Врачами оперативно была оказана помощь. Они в течение часа боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось, сообщает "Чемпионат".

"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", - рассказал детали смерти голкипера президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис.

Калининградская областная федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Шишмарева и пообещала покрыть расходы на организацию похорон.

Отметим, что в этом году это уже не первая смерть на футбольном поле в России. Ранее ТСН Проспорт писал, что в Москве во время матча умер футболист.

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