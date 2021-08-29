Отдыхала с другом: в Херсоне нашли девушку, которую искали двое суток

Отдыхала с другом: в Херсоне нашли девушку, которую искали двое суток

Подросток ушла из дома после ссоры с матерью.

В Херсоне полицейские разыскали 13-летнюю девушку, которая исчезла, и вернули домой.

Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители установили круг ее близких друзей, пообщались со знакомыми девушки, но никто не знал, где находится их подруга.

По словам начальника отдела ювенальной превенции областного главка полиции Виталия Сайфутдинова, поиски несовершеннолетней продолжались двое суток. Полицейские нашли девушку на территории заброшенного детского сада в микрорайоне "Шуменский". Она находилась в компании своего 14-летнего знакомого.

Сейчас девушку вернули домой, с ней и ее матерью провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении матери девушки к административной ответственности.

Напомним, 25 августа в полицию обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что у нее с 13-летней дочерью возникла ссора, после чего она ушла из дома и не вернулась.

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