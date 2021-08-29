Под Днепром взорвали авиабомбу (видео)

Мужчина случайно обнаружил бомбу во дворе.

В городе Днепр на улице Магаданской Самарского района, во время выполнения земельных работ на территории собственного частного домовладения, мужчина обнаружил предмет, похожий на боеприпас.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Находка оказалась устаревшей фугасной авиационной бомбой ФАБ-50.

Пиротехники тщательно осмотрели местность, где была обнаружена ФАБ-50, но подобных взрывоопасных предметов не нашли. Чтобы никто не пострадал от боеприпаса, они вывезли его за пределы города и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, в Тернопольской области вблизи села Олеев раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны.

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