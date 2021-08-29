Под Днепром взорвали авиабомбу (видео)

Мужчина случайно обнаружил бомбу во дворе.
В городе Днепр на улице Магаданской Самарского района, во время выполнения земельных работ на территории собственного частного домовладения, мужчина обнаружил предмет, похожий на боеприпас.
Об этом сообщает ГСЧС.
Находка оказалась устаревшей фугасной авиационной бомбой ФАБ-50.
Пиротехники тщательно осмотрели местность, где была обнаружена ФАБ-50, но подобных взрывоопасных предметов не нашли. Чтобы никто не пострадал от боеприпаса, они вывезли его за пределы города и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, в Тернопольской области вблизи села Олеев раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны.