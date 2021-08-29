День памяти защитников Украины: Зеленский почтил павших

Президент возложил цветы к Стене памяти.
В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В воскресенье, 29 августа, глава государства пришел к Стене памяти, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве. Зеленский возложил цветы к мемориалу.
В церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.
Следует заметить, что День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, основан в 2019 году указом президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа.