День памяти защитников Украины: Зеленский почтил павших

Президент возложил цветы к Стене памяти.

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В воскресенье, 29 августа, глава государства пришел к Стене памяти, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве. Зеленский возложил цветы к мемориалу.

В церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Следует заметить, что День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, основан в 2019 году указом президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

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